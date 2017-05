Sehr ungewöhnlich: Eine Meerjungfrau liegt tot am Strand. Sie heißt Anne Lausick und ist offenbar ertrunken. Sie war gerade beim Warmschwimmen für den Miss-Mermaid-Wettbewerb. Dabei konkurrieren die Teilnehmerinnen um die beste Meerjungfrauen-Performance. Doch nicht das aufwändige und schwere Kostüm ist Anne Lausick zum Verhängnis geworden sie wurde vergiftet. In ihrer Trainingsgruppe war Anne die Beste und Ehrgeizigste. Hat das den Neid ihrer Konkurrentinnen provoziert? Das Model Melanie Wuttke ist Lausicks ärgste Rivalin im Wettstreit um den Meerjungfrauen-Titel. Wollte sie sich einen Vorteil verschaffen, indem sie Anne ausgeschaltet hat? Auch der Ehemann der Toten gerät in Verdacht: Bereits seine erste Ehefrau ist tödlich verunglückt.