Die beiden Stadtrivalen trafen in der letzten Saison im Finale der Champions League aufeinander. Die "Königlichen" setzten sich im Elfmeterschießen durch und holten zum elften Mal den Titel. Nach der regulären Spielzeit und nach Verlängerung stand es 1:1. Kapitän Sergio Ramos hatte Real in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, Ferreira-Carrasco konnte in der 79. Minute für Atletico ausgleichen.