Schnitzel geht immer Heute | ONE | 15:30 - 17:00 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Erneut versuchen die beiden Freunde Günther Kuballa und Wolfgang Krettek, dem Schrecken der Langzeitarbeitslosigkeit zu entkommen. Dass ihr Plan, erst ein Fernsehquiz zu gewinnen und dann einen Laden zu eröffnen, mit Komplikationen verbunden ist, versteht sich von selbst. Doch das, was im Leben wirklich glücklich macht, kann den beiden niemand nehmen - Freundschaft, Mitgefühl und Miteinander. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2016 Regie: Wolfgang Murnberger, Ingo Haeb Gäste: Gäste: Ramona Kunze-Libnow FSK: 6 Schauspieler: Günther Kuballa Armin Rohde Wolfgang Kretteck Ludger Pistor Karin Kretteck Therese Hämer Jessi Kretteck Cristina do Rego Frau Gottschalk Ramona Kunze-Libnow Frau Gottschalk Ramona Kunze Libnow