Weihnachten steht bevor, und Mama ist verzweifelt. Ihr Honorar ist irgendwo hängen geblieben. Ihr Konto ist leer. Den Ausweg aus dieser Misere sieht sie in der Verkündung eines "geschenkfreien" Festes. Konrad und Milli haben den wahren Grund für Mamas Besinnen auf alte Traditionen natürlich mitbekommen und wollen nun dafür sorgen, dass doch Geschenke unterm Tannenbaum der Familie liegen. Ihre Einfälle dafür sind mehr oder weniger erfolgreich, bessern aber tatsächlich ihre finanziellen Möglichkeiten auf. Mama und ihre zu Besuch gekommene Schwester wetteifern unterdessen um die originellste Weihnachtsatmosphäre im und um das Haus herum. Das führt schließlich sogar zu einem Weihnachtsbasar im Hof, der guten Zuspruch findet. Als schließlich doch noch Mamas Honorar eingeht, liegen reichlich Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Nur dass Caroline Weihnachten allein in den USA verbringen muss, gefällt Mama nicht. Sie wird einfach zu ihr fliegen. Dass sie dies am Ende nicht tut, aber die Familie vereint das Fest feiern kann, ist die wirkliche Weihnachtsüberraschung.