Darauf dürfen sich die Zuschauer u.a. freuen: Nusret Gökçe (Draufgänger): Nusret Gökçe ist der coolste und heißeste Metzger der Welt! Denn keiner geht so sinnlich mit Fleisch um wie er. So grazil und einzigartig salzt nur Nusret. Florence Foster Jenkins (Draufgänger und Möchtegern): Diese Geschichte ist einzigartig. Florence Foster Jenkins gilt als schlechteste, bekannte Sängerin der Welt. Dabei hielt sie sich selbst für eine großartige Interpretin. Und genau deshalb kamen die Massen in Scharen zu ihren Auftritten. Alexander Cirk (Möchtegern): Zehn Tage wartet der Niederländer Alexander Cirk an einem Flughafen in China, bis ihn Sicherheitskräfte entkräftet aufsammeln. Dabei wollte Alexander nur seine angehimmelte Internetliebe besuchen, die aber an einen Scherz dachte, als er ihr ein Foto des Tickets schickte. Leider er ist nur bis zum Ankunftsterminal gekommen und die vermeintliche Traumfrau ist nie erschienen. Billy Barr (Draufgänger): Billy Barr lebt seit über 40 Jahren allein in einer Hütte in Colorado (USA), mitten im Nichts. Da er sich langweilte begann er die Tiefe des Schnees und die Temperatur zu messen. Diese Aufgabe wurde zu seiner Mission. Welcher Draufgänger oder Möchtegerns belegt den ersten Platz? Wer macht das Rennen? Sonja Zietlow gibt die Antwort. Neue Hingucker, neue Anekdoten und neue pikante Skandale: Auch die neuen Folgen sind randvoll mit unglaublichen Geschichten und außergewöhnlichen Highlights. Die Zuschauer dürfen sich auf die 25 aufregendsten, emotionalsten und verrücktesten Momente eines bestimmten Themas freuen. Beginnend mit Platz 25 geht es im Ranking lustig und unterhaltsam bis zur Nummer eins. Dabei lässt Sonja Zietlow die Ereignisse noch einmal Revue passieren. Und am Ende jeder Show kommt Spannung auf, wenn es heißt: Wer belegt den ersten Platz?