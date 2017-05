Korsak, ein Kollege von Rizzoli, soll den Mord an einem Mann namens Walter Sokoloff aufklären und gerät dabei in Versuchung, seine professionelle Distanz zu verlieren. Der Detective kennt den Mann und dessen Familie, denn er war vor vielen Jahren in Mary Sokoloff, die Tochter des Toten, verliebt. Marys jüngere Schwester fiel damals ebenfalls einem Gewaltverbrechen zum Opfer und die Ermittler haben bald einen Hinweis darauf, dass es sich bei beiden Morden um die Tat desselben Killers handeln muss.