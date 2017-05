Julia Edtmeier zu Gast im Studio: Julia Edtmeier führt gemeinsam mit Alexander Pschill das "Bronski und Grünberg", auf dessen Bühne sie regelmäßig steht. Doris Kaiser zum Filmstart von "Embrace": Liebe Deinen Körper so wie er ist! Diese Botschaft will der neue US-Film "Embrace" allen Frauen vermitteln - ein Credo, das Doris Kaiser ebenfalls in ihren Vorträgen verbreiten will, hat doch auch sie als "dickes Kind" lange unter ihrer Figur gelitten. Duftstars 2017: Zum zweiten Mal wurden die "Duftstars" Österreichs gekürt - "heute leben" berichtet von der Gala. Moderfarbe Gelb: Neben Rosa ist sie die neue Trendfarbe schlechthin. Wie die Frau diese erfrischende Farbe trägt, zeigt Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl. - Doris Kaiser zum Filmstart von "Embrace"