(a) Hatschi hat Heuschnupfen. Der große, böse Wolf macht sich das zunutze. Er bringt Hatschi dazu, die Häuser der kleinen Schweinchen umzuniesen. (b) Hildy möchte unbedingt eine schwarze Katze haben, doch Grim schleppt eine weiße Katze an, was Hildy gar nicht in den Kram passt. Nun versucht sie die ungewollte Katze loszuwerden.