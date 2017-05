Fernöstliche Gärten beeindrucken durch Formgehölze wie Bonsai und durch spezielle Bepflanzungen. Für die Folge AsiaGarten ist ein ganzer Garten neu angelegt worden. Der Zuschauer erfährt Stück für Stück wie ein asiatisch anmutender Garten entsteht. Holzdecks werden gebaut, Pflanzen werden gesetzt, Brunnen installiert und vieles mehr. Ein Besuch in Europas größtem Bonsaimuseum in Seeboden am Milstättersee rundet die Folge ab.