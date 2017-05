The Big Bang Theory Heute | ORF 1 | 05:35 - 06:00 Uhr | Sitcom Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Leonard und Sheldon sind eingeladen, an der renommierten Berkeley-Universität einen Gastvortrag zu ihrer neusten Forschung zu halten. Wo sie schon mal in der Nähe sind, wollen sie eine Star-Wars-Farm besuchen. Howard hat sich bereit erklärt, sich von den alten Habseligkeiten seiner Mutter zu trennen. Deshalb organisieren er und Bernadette einen privaten Flohmarkt, um vieles zu verkaufen. Doch der Tag endet anders als geplant. Untertitel: Die Skywalker-Attacke Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2015 Regie: Mark Cendrowski Folge: 19 FSK: 6 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Penny Kaley Cuoco Howard Wolowitz Simon Helberg Sara Gilbert Raj Koothrappali Kunal Nayyar Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets