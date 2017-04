In einem Hinterhof findet der alternde Junggeselle Seligman (Stellan Skarsgård) eine verletzte Frau und lädt sie zu sich ein. Während sich Joe (Charlotte Gainsbourg) in seinem Gästebett erholt, erzählt die 50-Jährige ihre bewegte Lebensgeschichte, in der ihr ausgeprägter sexueller Appetit stets die treibende Kraft war. Vor allem Joes turbulente Beziehung zu Jerome (Shia LaBeouf) wurde zum schicksalhaften Wendepunkt - und verfolgt sie bis in die Gegenwart. Philosophie trifft Pornographie: Der erste Teil von Lars von Triers ("Melancholia") provokantem Skandalfilm über eine Frau auf der Suche nach Lebenssinn und sexueller Erfüllung.