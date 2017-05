Tatort: Freunde bis in den Tod Heute | SWR BW | 22:00 - 23:30 Uhr | Krimi HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Der 19-jährige Ron wird erschossen. Odenthal (Ulrike Folkerts) und Kollege Kopper finden heraus, dass der hochintelligente Junge ein Attentat auf seine Schule vorbereitete. Was wusste sein bester Freund Manu (Joel Basman) davon? Gedreht wurde u. a. am Karlsruher Humboldt-Gymnasium. 138 Schüler waren als Komparsen dabei, opferten dafür ihre Ferien. Original-Titel: Tatort Untertitel: Freunde bis in den Tod Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimi, D 2013 Regie: Nicolai Rohde Folge: 882 FSK: 12 Schauspieler: Lena Odenthal Ulrike Folkerts Mario Kopper Andreas Hoppe Frau Keller Annalena Schmidt Becker Peter Espeloer Manu Joel Basman Julia Leonie Benesch