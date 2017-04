Sechs Landfrauen gehen wieder auf kulinarische Reise durch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Der nostalgische Oldtimerbus fährt von Hof zu Hof und wird von einer der "Lecker aufs Land"-Damen erwartet. Die Gastgeberin bewirtet dabei die anderen Landfrauen mit einem Drei-Gänge-Menü, das mit hofeigenen Zutaten serviert wird. Jeder Gang wird bewertet und am Ende heißt es: Wer kochte das beste Landmenü? In diesem Jahr führt die SWR-Reihe in den Schwäbischen Wald, in die Pfalz, auf die Schwäbische Alb, in den Nordschwarzwald, in den Saargau und in den Hegau. Die erste Station der "Lecker aufs Land"-Tour führt in den Schwäbischen Wald zu Anja Frey. Der nach strengen ökologischen Vorgaben arbeitende Bio-Betrieb der 37-Jährigen liefert Vorzugsmilch, die nur mit besonderen Auflagen abgegeben werden darf. Anja Frey hat viele traditionelle Bauernrezepte gesammelt, die oft mit rohbelassener Vollmilch am besten gelingen. So auch der schwäbische Pfitzauf, den sie ihren Gästen als Dessert servieren möchte.