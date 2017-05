Dahoam is Dahoam Heute | Bayern | 19:30 - 20:00 Uhr | Heimatserie Infos

Mehr Termine Inhalt Patrick freut sich darauf, bei der Schülerpraktikantin Emily den Ausbilder geben zu dürfen. Aber warum ist das aufgeschlossene Mädchen in seiner Gegenwart so maulfaul und schusselig? Untertitel: Patricks Praktikantin Laufzeit: 30 Minuten Genre: Heimatserie, D 2017 Regie: Tanja Roitzheim Folge: 1906 Schauspieler: Annalena Brunner Heidrun Gärtner Rosi Brunner Brigitte Walbrun Theresa Brunner Ursula Erber Gregor Brunner Holger Matthias Wilhelm Florian Brunner Tommy Schwimmer Veronika Brunner Senta Auth