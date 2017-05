Im vergleichHeiß umkämpfte Marktsegmente unter der Lupe. Vom Kleinwagen über den SUV bis zur Luxuslimousine. Zwei oder drei vergleichbare Fahrzeuge müssen sich von motor mobil messen lassen. Leistung, Wirtschaftlichkeit, Design; abgerechnet wird am Schluss.im testHier müssen sie zeigen, was sie drauf haben, die kleinen und die großen Fahrzeuge. Wie steht's mit der Leistung, mit Platz und Wirtschaftlichkeit? motor mobil listet Daten und Fakten, Stärken und Schwächen im Einzeltest.im detailESP, SBC und TFSI, sonst noch was? Wie arbeiten und was bringen Rußpartikelfilter und Hybridantrieb? motor mobil schaut unter die Haube, erklärt und prüft den Nutzwert der neusten technischen Entwicklungen.mit stilVon Aston Martin bis zum VW Käfer, vom BWM Isetta bis zum Rolls Royce Phantom. Früher war nicht alles besser, aber anders. motor mobil verneigt sich vor Old- und Youngtimern. Auch die Automobilgeschichte und ihre Geschichten haben ihren festen Platz im Automagazin von DW-TV.Außerdem bringt motor mobil die wichtigsten News in kürze, hat ein Auge auf den Motorsport und zeigt außergewöhnliche Automobil-Liebhaber am limit.