Ko-Pilot Chris Bergen verliebt sich auf einem Flug nach Bangkok in die Thailänderin Tamani. Erst später erfährt er, dass sie eine Prinzessin ist und auf Geheiß ihres Vaters einen Prinzen heiraten soll. Eine Überraschung erlebt auch Chris' Freund, der Chef-Stewart Tobby. Seine Reisebekanntschaft Molly entpuppt sich als gerissene Juwelendiebin, die mit ihren Komplizen den Ahnungslosen als Kurier benutzt. Der Flugkapitän Schneider (Lex Barker) reist mit seiner Crew nach Bangkok, um eine reparierte Maschine abzuholen. Sein Ko-Pilot, der Charmeur Chris Bergen (Roy Black), verliebt sich in die thailändische Studentin Tamani (Zienia Merton). Sie darf seine Gefühle aber nicht erwidern, denn sie ist eine Prinzessin und wurde von ihrem Vater nach Hause gerufen, weil sie einen Prinzen heiraten soll. Chris ahnt davon nichts. Frohgemut lässt er sich von der hin- und hergerissenen Tamani auf einem romantischen Streifzug durch ein Tierreservat begleiten. Als er danach von der Hochzeit erfährt, versinkt er in Liebeskummer. Eine dicke Überraschung erlebt auch sein Freund, der tollpatschige Chef-Steward Tobby (Eddi Arent). Seine Reisebekanntschaft Molly (Corinna Genest) entpuppt sich als gerissene Juwelendiebin. Sie lässt den Ahnungslosen die Beute ihrer Komplizen Paul (Rainer Basedow) und Lucky (Alexander Grill) nach Thailand schmuggeln. Als Tobby im Opiumrausch die Schmuckstücke in einen Fluss wirft, ist das Trio entsetzt. Doch Paul und Lucky erinnern sich an die Prinzessin Tamani und wollen sie entführen. Die reuige Molly verrät den Coup jedoch noch rechtzeitig an Tobby. Die Liebe hat auch bei der quirligen Stewardess Susi (Diana Körner) eingeschlagen. Sie lässt sich von dem raubeinigen Abenteurer Joe (Peter Carsten) entführen, der sich nicht nur als ganzer Kerl, sondern auch als wohlhabender Unternehmer entpuppt. Susis Kollegin Angelika (Angelica Ott) macht sich die Sache mit der Liebe indes sehr schwer. Weil Kapitän Schneider es nicht wagt, ihre Gefühle zu erwidern, will sie sogar die Crew verlassen. Chris und Tobby helfen dem verhinderten Liebespaar mit einer List auf die Sprünge. Vor der exotischen Kulisse von Bangkok drehte Komödienspezialist F. J. Gottlieb einen heiteren Liebesreigen mit Schlageridol Roy Black in einer Parade-Rolle als unwiderstehlicher Romantiker.