Hella, Nordquell und Co.: andere Flasche, gleicher Inhalt? Die Preisunterschiede sind enorm: Für Markenmineralwasser aus Norddeutschland zahlt man gut viermal mehr als fürs günstige Wasser vom Discounter oder Supermarkt. Doch rechtfertigt die Qualität diesen Unterschied? Nein, sagen Experten. Das günstige Wasser ist nahezu identisch mit dem im teuren Markenprodukt. "Markt" deckt auf! Kreuzfahrt: alles prima auf der AIDA? Die Reederei wirbt dafür, dass die Schadstoffemissionen beim Schiff AIDAprima deutlich gesunken sind. Doch stimmt das wirklich? Welchen Belastungen sind Kreuzfahrtreisende auf dem Schiff tatsächlich ausgesetzt? Unangekündigt haben Reporter auf einer Reise die Feinstaubbelastung an Bord gemessen. Mit erschreckenden Ergebnissen. Käse: was steckt drin? Zwei Scheiben Schnittkäse decken den täglichen Bedarf an Kalzium für einen Erwachsenen. Trifft das auf jede Art von Käse zu? Was ist mit dem Fettgehalt? Und wann darf man angeschimmelten Käse oder die Rinde essen? Die wichtigsten Fragen zum Käse: "Markt" will's wissen. Ärger mit DPD: Wer zahlt bei verschwundenen Paketen? Klaus J. aus Hamburg hat über einen Onlineshop einen Satz Reifen gekauft. Doch ihm wurden falsche Reifen geliefert. Also schickte er sie kostenfrei zurück. Auch beim zweiten Versuch bekam er nicht die Reifen, die er wollte, und schickte diese zurück. Doch beim Verkäufer kam die Rücksendung nicht an, die Reifen gingen unterwegs verloren. Muss der Kunde dafür bezahlen? "Markt" mischt sich ein. Notfallsanitäter: hilflose Helfer Seit 2014 dürfen Notfallsanitäter auf dem Rettungswagen auch ohne Arzt an Bord bestimmte medizinische Hilfe leisten. Das hilft Leben retten. Allein in Hamburg hat die Qualifizierung der Rettungskräfte 20 Millionen Euro gekostet. Hamburg verfügt über 400 fertig ausgebildete Notfallsanitäter. Doch die werden nun gar nicht so eingesetzt. Stadthühner im Trend: frische Eier im Garten Ein Hühnerhof im Garten liegt voll im Trend, Eier frisch aus dem Nest inklusive. Wenn die Nachbarn das Krähen vom Hahn nicht stört, ist das eine gute Idee, findet "Markt". - Hella, Nordquell und Co.: andere Flasche, gleicher Inhalt?