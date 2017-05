In diesem Jahr geht die FIA World Endurance Championship 2017 in seine sechste Saison. Auf dem Programm stehen neun Stationen, die die Fahrer nach Europa, Nord- und Südamerika und Asien führen. Der Saisonauftakt findet wie in den Jahren zuvor traditionell auf dem Silverstone Circuit statt. Weiter geht es mit dem 6 Stunden von Spa-Francorchamps (BEL) am 6. Mai. Saisonhighlight ist das 24-Stunden-Rennen von Le Mans (FRA) vom 17. bis 18. Juni. Wie im letzten Jahr dürfen sich die Deutschen Motorsport-Fans auf ein 6 Stunden Rennen auf dem Nürburgring (16. Juli) freuen. Am 18. November wird das Saisonfinale beim 6 Stunden von Bahrain (BHR) ausgetragen. 2016 sicherte sich das Porsche Team mit den Fahrern Romain Dumas (FRA), Neel Jani (SUI) und dem deutschen Marc Lieb die Fahrerweltmeisterschaft (World Endurance Drivers' Championship).