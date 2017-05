Die Diplomatin - Entführung in Manila Heute | WDR | 22:10 - 23:40 Uhr | Krimi HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Zwei deutsche Urlauber sind vor der Küste der Philippinen verschwunden, wobei einiges auf eine Geiselnahme hindeutet. Die Diplomatin Karla Lorenz soll vor Ort nach den Verschwundenen suchen. In Manila ermittelt sie gemeinsam mit dem jungen Botschaftsmitarbeiter Nikolaus Tanz, der eigentlich als ihr Aufpasser fungieren sollte. Auf eigene Faust versucht Karla, die Gefangenen zu befreien. Original-Titel: Die Diplomatin Untertitel: Entführung in Manila Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimi, D 2016 Regie: Franziska Meletzky Folge: 2 Schauspieler: Karla Lorenz Natalia Wörner Thomas Eick Thomas Sarbacher Nikolaus Tanz Jannik Schümann Botschafterin Eisenbarg Susanna Simon Jörg Welke Udo Wachtveitl Jejomar Maceda David Asavanond