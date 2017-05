Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Homer muss im Atomkraftwerk eine größere Ansprache halten. Zu seiner eigenen Verblüffung bleibt ihm vor Nervosität beinah die Stimme weg. Seine monotone und zerfahrene Rede lässt die Kollegen ratlos zurück. Homer könnte im Erdboden versinken. Marge will Homer helfen: Damit er seine Aufregung zu kontrollieren lernt, nimmt sich ihn mit zu einer Improvisationstheater-Gruppe. Hier entdeckt Homer sein schlummerndes Talent für die Bühne. Sollte er seinen Job an den Nagel hängen und Comedian werden? Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Simprovisation Laufzeit: 30 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2016 Regie: Matthew Nastuk Folge: 21 FSK: 6 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets