Killer-Killer Dexter Morgan (Michael C. Hall) findet heraus, dass Louis (Josh Cooke) auf seinem Boot ermordet wurde. Und dass Mafiaboss Isaak Sirko (Ray Stevenson) hinter ihm her ist. Sirko will um jeden Preis den Tod seines Handlangers rächen. Kann Dexter ihn ausspielen? Lieutenant LaGuerta (Lauren Vélez) ist derweil endgültig überzeugt, dass der Bay Harbour Metzger weiter sein Unwesen treibt. Nervenzerrende, sarkastische Krimiserie um einen Ermittler mit blutigem Doppelleben.