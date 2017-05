Um die Familie der 16-jährigen Gwendolyn Sheperd spinnen sich Geheimnisse. In der Familie wird ein Zeitreise-Gen vererbt, doch keiner weiß, wer es in sich trägt. Gwens Cousine Charlotte scheint die Ausgewählte zu sein. Doch dann stellt sich heraus, dass Gwen diejenige ist, die das Gen besitzt. Um eine geheimnisvolle Mission zu erfüllen, muss sie mit Gideon de Villiers, dem Freund von Charlotte, in die Vergangenheit reisen. Wird ihr das helfen, die Familiengeschichte endlich besser zu verstehen? (SV1)