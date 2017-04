Michael sucht seit 33 Jahren seinen älteren Bruder Alfred. Als Michael ca. vier Jahre alt ist, kommt es zu einem schlimmen Streit in seiner Familie. Sein großer Bruder überwirft sich mit den Eltern und verlässt von einem Tag auf den anderen sein Zuhause. Er kehrt nie wieder zurück. Um was es bei dem Streit ging, konnte oder wollte dem heute 38-jährigen Michael auch später niemand sagen. Obwohl er damals noch ein kleiner Junge war, hat er große Sehnsucht nach seinem Bruder Alfred. Er möchte ihm endlich sagen, dass er ihn nie vergessen hat und jeden Tag an ihn denken muss. Anja wächst in den 80er Jahren in Thailand auf - ihr Vater ist Deutscher, ihre Mutter Thailänderin. Als sie sechs Jahre alt ist, beginnt dier Ehe von Anjas Eltern zu kriseln. Von einem Tag auf den anderen verlässt ihre Mutter die Familie. Kurz darauf zieht Anjas Vater mit ihr und ihrem Bruder zurück nach Deutschland. Bis heute weiß sie nicht, warum ihre Mutter damals nicht bei ihnen geblieben ist. Anja möchte die Wahrheit zu erfahren und ihre Mutter endlich wiedersehen. 27 Jahre später begibt sich Julia Leischik in Thailand auf Spurensuche.