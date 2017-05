Fahrradkurier Cam wird von der New Yorker Chinesenmafia wegen seiner Geldschulden gesucht. Stets muss er während seiner Touren auf der Hut sein, um nicht von ihnen erwischt zu werden. Als er mit der schönen Nikki zusammenstößt, eröffnet sie ihm neue Welten und führt ihn in die Parcour-Szene ein. Er wird in ihre Clique aufgenommen und geht mit seinen neuen Freunden zusammen auf Einbruchstour. Dabei riskieren sie Kopf und Kragen, und Cam muss sich weiterhin vor seinen Feinden in Acht nehmen.