1841: Geigenspieler Solomon Northup lebt als freier Afro-Amerikaner mit seiner Familie in der Gegend von New York. Eines Tages wird er von zwei Banditen außer Gefecht gesetzt und in die Sklaverei verkauft. Nach der Arbeit für William Ford landet er beim gewalttätigen Edwin Epps. Eine lange Leidenszeit beginnt. Steve McQueens emotionsstarkes und starbesetztes Sklavendrama nach einer wahren Geschichte. Prämiert mit drei Oscars, unter anderem als bester Film!