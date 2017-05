Spike schickt Fotos von Iloka an ein Stadtmagazin. Kurz darauf reisen Tourismus-Manager an, mit dem Ziel Iloka als Ferienziel zu vermarkten. Bolo und Häuptling Kapuna schämen sich plötzlich für ihr primitives Erscheinungsbild. Als aber infolgedessen die Insel immer weniger ursprünglich wird, reisen die Manager wieder ab. Auch Flipper muss sich mit Traditionen beschäftigen. Eine Schlange hat ihr Ei in Quetzo gelegt und Flipper soll wie alle seine Vorväter die Brut durchfüttern. Flipper erkennt erst als es fast zu spät ist, was der tiefere Sinn dieses Brauchs ist.