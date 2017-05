Schon in den 1960er-Jahren glaubte man, dass der Krebs schnell besiegt sein wird. Aber noch immer sterben in Deutschland und Frankreich zusammen jährlich 375.000 Menschen an Krebs. Jetzt aber geht der Kampf gegen den Krebs in eine vielleicht entscheidende Runde. Mit der Immuntherapie, die schon erfolgreich eingesetzt wird bei schwarzem Hautkrebs, Lungen- oder Blasenkrebs und Leukämie. Die neuen Therapien helfen, weil sie das Immunsystem des Körpers stärken. Die "X:enius"-Moderatoren Caro Matzko und Gunnar Mergner begeben sich auf eine Reise durch die jahrtausendelange Geschichte der Bekämpfung einer Krankheit und fragen, ob der Sieg gegen Krebs nun greifbar wird.