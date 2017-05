Mithilfe eines Taschenmessers setzt der Schweizer Naturpädagoge Felix Immler spannende Projekte in die Tat um. Ganz ohne großen Werkzeugkasten schnitzt er aus Naturmaterialien zum Beispiel eine Hängematte, Besteck oder gleich die gesamte Gartenmöblierung. Der Schmidt Max, Moderator der "freizeit", besucht Felix Immler in der Wildnis rund um den Bodensee und geht bei ihm in die Lehre. Nachdem ihm der Taschenmesserexperte die wichtigsten Sicherheitsregeln und Schnitztechniken gezeigt hat, kann's losgehen. Das große Ziel vom Schmidt Max: Am Ende des Tages möchte er sein Abendessen vom handgefertigten Drehgrill in der selbst geschnitzten Hängematte genießen. Außerdem blickt der Schmidt Max auf die 130-jährige Geschichte des Schweizer Taschenmessers zurück. "Never leave the planet without a Swiss Army Knife", lautet eine Devise unter Astronauten. Denn der Klassiker der Firma Victorinox hat sich zwischen Weltraum und Operationssaal bereits in allen möglichen brenzligen Situationen bewährt.