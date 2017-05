Wie melkt man eine Kuh? Das und auch sonst alles, was auf einem Bauernhof passiert, will Willi diesmal herausfinden. Klar, dass er dafür mit dem ersten Hahnenschrei aufstehen muss. Zusammen mit Bauer Andi aus Forstinning lässt er die Hühnerschar raus auf die Wiese, sammelt ihre Eier ein und öffnet die Stalltür für die Gänse. Dann wird es ernst: Eines der Schafe hat sich mit dem Kopf im Weidezaun verheddert und muss schnell befreit werden. Willi tut sein Bestes, um das Tier zu beruhigen, bis es wieder vom Zaun gelöst ist und zu den anderen Schafen zurück kann. Das Besondere an Andis Hof: Andi ist Biobauer mit einem eigenem Hofladen, und er betreibt eine Mühle. Selbstverständlich erklärt er Willi daher auch ganz genau, wie das Mehl produziert wird. Auf dem Nachbarhof von Andis Freund erlebt Willi, wie die Kühe in einem Milchstand gemolken werden. Dann hilft er der Bäuerin Inge beim Käsen. Schließlich ruft noch die Arbeit auf dem Feld: Das Bio-Gemüse, das in Andis Laden verkauft wird, muss geerntet werden. Was für ein Tag! Da schmeckt das Abendessen im Freien mit Andis gesamter Familie gleich doppelt: Zumal er auf dem Tisch lauter selbst erzeugte Leckereien vorfindet!