Im Nordosten Namibias leben die San in dem Dorf Doupost, die Buschmänner waren immer Jäger und Sammler und lebten im Einklang mit der Natur. Besonders Löwen spielen in der Geschichte der San eine große Rolle, Legenden erzählen von Zeiten, als die Seelen von Mensch und Tier eine Einheit waren. Als Löwen vor dem Dorf gesichtet werden, gehen die Ältesten auf eine Reise in ihre Vergangenheit.