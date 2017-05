Tobias ist irritiert, dass seine Freundin Marike sich schon so lange nicht mehr gemeldet hat. Während Tommy ihn immer wieder versucht zu beruhigen und auf andere Gedanken zu bringen, wird Tobias zunehmend misstrauisch. Vielleicht ist Marike etwas zugestoßen? Tobias will der Sache auf den Grund gehen und zu Marike nach Bayreuth fahren. Bei Tommy läuten die Alarmglocken. Jetzt muss er sich entscheiden: Entweder er erzählt Tobias, dass Marike schon längst Schluss gemacht hat, oder ein guter Plan muss her. Ming beginnt ihr Amt als Chefredakteurin des SE Xpress mit dem Vorsatz, immer ehrlich zu berichten. Aufrichtig, unparteiisch, an den Inhalten orientiert. Der Applaus nach Mings erster Ansprache ist groß, doch die darauf folgenden Themenvorschläge, enttäuschen Ming. Sie fühlt sich unverstanden und allein gelassen. Einzig ihre Mutter ist von Mings Ehrlichkeit beeindruckt.? Adrians neuer Style kommt bei seinen Mitschülern gut an. Immer wieder wird er auf seine Veränderungen angesprochen. Nach einem kleinen Coaching von Miriam, wie man Frauen fundierte Komplimente machen kann, soll sich Adrian auch außerhalb von Einstein beweisen.