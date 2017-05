Heute gibt es bei "Wissen macht Ah!" was auf die Ohren: Shary und Ralph beschäftigen sich mit Musik und zeigen, wie man ein ganz besonderes Windspiel bauen kann: eins, das nicht nur verschiedene Klänge erzeugt, sondern eine richtige Melodie! * Was ist Talent? Der eine hat's, der andere nicht: Talent. Fällt es jemandem zum Beispiel leicht ein Instrument zu erlernen, scheint er's zu haben. Aber was genau ist Talent? Ist es angeboren? Und was hat Talent mit Gewicht zu tun? Ralph hat sich auf die Suche nach einer Antwort gemacht. * Wie erinnere ich mich an etwas, wenn ich einen bestimmten Song höre? * Warum findet jeder andere Musik gut? * Warum hat jede Kultur ihre eigene Musik? * Was ist der Unterschied zwischen einer elektrischen und einer akustischen Gitarre? - Shary und Ralph: Windmusik