1871. Im amerikanischen Westen gelang dem dänischen Einwanderer Jon (Mads Mikkelsen) ein Neuanfang. Gemeinsam mit seinem Bruder Peter (Mikael Persbrandt) hat er jahrelang geschuftet, um Frau und Kind nachholen zu können. Endlich ist es soweit: Voller Vorfreude erwartet er Marie (Nanna Øland Fabricius) und den zehnjährigen Kresten (Toke Lars Bjarke) an der Bahnstation von Black Creek, um sie mit der Postkutsche auf die Farm zu bringen. Unterwegs beginnt eine Auseinandersetzung, denn zwei Mitfahrer haben es auf seine bildschöne Gattin abgesehen: Sie stoßen Jon aus dem fahrenden Wagen, erschießen den Jungen und vergewaltigen Marie zu Tode. Der Familienvater holt die Verbrecher ein und nimmt blutige Rache. Was er nicht ahnt: Einer der beiden war der Bruder des mächtigen Bandenchefs Delarue (Jeffrey Dean Morgan). Schon bald reitet der ehemalige Colonel mit seinen Männern nach Black Creek, um ein Ultimatum zu stellen: Wenn das Städtchen den Mörder seines Bruders nicht ausliefert, müssen Bewohner sterben. Auch das Schutzgeld erhöht sich bis zur Auslieferung. Sheriff Mallick (Douglas Henshall) und der Bürgermeister (Jonathan Pryce) sind bereit, den Gesuchten zu opfern. Jon und Peter, einst Soldaten im dänisch-preußischen Krieg, müssen nun etwas tun, was sie nicht mehr wollten: unbarmherzig um ihr Leben kämpfen.