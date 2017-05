Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels zieht es in den wohlverdienten Feierabend. Da taucht die sehr verwirrte 80-jährige Elisabeth Strauß im Kommissariat auf und berichtet von einem Mord, den sie angeblich beobachtet hat. Hanns von Meuffels nimmt die Ermittlungen auf, die ihn in ein Münchner Altenheim mit überforderten Pflegern und vielen betreuungsintensiven Patienten führen. Die Suche nach der Wahrheit erweist sich für Meuffels als sehr schwieriges Unterfangen. Es ist der Beginn einer Nacht, die er so schnell nicht mehr vergessen wird. Rainer Kaufmann hat erstmals einen Münchner "Polizeiruf" inszeniert. In "Nachtdienst" ermittelt Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels in einem Pflegeheim und trifft dort auf den Bewohner Claus Grübner. (im Ersten: 07.05.2017 / 20:15)