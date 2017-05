Helens Cupcake-Laden ist ein Hit, Sigrid unterstützt sie, mit Arne ist sie versöhnt. Aber der hat Finanzsorgen. Eliane bekommt den Eindruck, dass Theo mit einer Tänzerin angebandelt hat. Als Gunter mit Thomas und Torben eine Weinprobe veranstalten will, sagen diese kurzfristig ab. Gunter trinkt den Wein allein, mit Merle in Estland am Telefon. Am nächsten Tag vermisst man ihn im Hotel.