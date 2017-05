Über der Residenzstadt Gotha thront seit mehr als 300 Jahren das Schloss Friedenstein. Moderatorin Steffi Pelzer-Büssow zieht es in seine Kasematten. Die Wehranlage wurde vor nicht allzu langer Zeit wieder frei gelegt. In einen der markanten Schlosstürme ist die naturkundliche Sammlung eingezogen. Beeindruckende Präparate vermitteln den Besuchern einen lebensechten Eindruck der Tierwelt. Tierpräparator Peter Mildner zeigt, wie aus einem toten Vogel ein lebensechtes Präparat entsteht. Der Künstler fünf-zwo hinterlässt ganz andere Spuren in der Stadt. In privatem und öffentlichem Auftrag sprayt er Graffitis an Zimmer- und Häuserwände. Steffi hilft ihm, eine Wand zu gestalten. Aktion ist auch in der Bretterbude. Aus einer alten Fabrikhalle entsteht ein Kinder- Jugend- und Familienzentrum. Auch der Tierpark ist ein Magnet für Familien. Die Moderatorin erkundigt sich, welche Neuankömmlinge es gibt und hilft bei der Fütterung. Wer sich für Sport und Architektur begeistert, kommt am Stadtbad Gotha nicht vorbei. Das Jugendstilbad wurde mit viel Liebe zum Detail restauriert. Austoben kann man sich auch am Stadtrand auf einer Panzer-Übungsstrecke, auf der jeder solch einen Stahlkoloss fahren kann. Auch Steffi Peltzer-Büssow fährt eine Runde und spricht darüber mit Roland Bellstedt vom Naturschutzbund. Der ist erstaunlicherweise begeistert von der Panzerfahrerei. Viel feinere Geräusche sind aus der Augustiner Kirche zu hören. Hier probt Gothas Handglockenchor. Der einzige in der DDR vorhandene Handglockenchor hat immer noch regen Zulauf und begeistert viele Zuhörer.