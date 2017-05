In Frankreich stehen die Präsidentschaftswahlen kurz bevor. Meinungsforscher sind sich diesmal uneinig, in welche politische Richtung sich Frankreich entwickeln wird. LexiTV blickt deshalb in dieser Sendung einmal genauer in unser Nachbarland - zum einen auf dessen politisches System und zum anderen auf die bewegte deutsch-französische Vergangenheit, in der aus Gegnern Freunde wurden. Außerdem werden französische Spuren in unserer Sprache, Kultur und Architektur erkundet.