The Liverpool Goalie oder Wie man die Schulzeit überlebt! Morgen | MDR | 07:50 - 09:10 Uhr | Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt Der kluge 13-jährige Jo hat es nicht leicht: seit dem Tod seines Vaters ist seine Mutter krank vor Sorge, ihrem Sohn könnte etwas passieren. Da er in der Schule gut ist, wird er von seinen Mitschülern gemobbt, besonders Klassengrobian Tom Erik schikaniert und demütigt ihn. Jos einziges Highlight sind Fußballsammelkarten und die neue hübsche Schülerin Mari, der er unbedingt imponieren will. Original-Titel: The Liverpool Goalie Laufzeit: 80 Minuten Genre: Komödie, N 2010 Regie: Arild Andresen FSK: 6 Schauspieler: Jo Ask von der Hagen Mari Susanne Boucher Tom Erik Jostein Sranes Brox Einar Mattis Asker Nina Ane Kirkeng Jørgensen Per Øystein Stian Aspelund Weitere Empfehlungen