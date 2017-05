Nach dem Tod des alten Bauern Schindler nimmt Johanna dessen Enkel Bastian bei sich auf, um zu verhindern, dass der Junge in ein Heim abgeschoben wird. Johannas Verlobter Laurenz aber sieht in diesem Zustand keine dauerhafte Lösung. Er möchte nach der Hochzeit eigene Kinder mit ihr - eine Familienplanung, an der Johanna noch Zweifel hat und die für schwere Konflikte zwischen dem künftigen Brautpaar sorgt. Als wäre das nicht genug Ärger, bekommt Johanna es auch noch mit einem mysteriösen Fall von Lebensmittelvergiftung zu tun: Das halbe Dorf wird über Nacht ins Krankenhaus eingeliefert. Hin- und hergerissen zwischen privaten Konflikten und beruflichen Verpflichtungen, versucht die Landärztin, dem mysteriösen Fall auf den Grund zu gehen. "Die Landärztin - Ein neues Leben" ist der fünfte Teil der erfolgreichen Film-Reihe über die Abenteuer von Dr. Johanna Lohmann. In einer gelungenen Mischung aus modernem Heimatfilm und dramatischer Familiengeschichte erzählt der Film von den persönlichen Neuanfängen der Hauptfiguren, großen Plänen und unausgesprochenen Wünschen. In den Hauptrollen sind einmal mehr Christine Neubauer und Timothy Peach zu sehen, in weiteren Rollen Siegfried Rauch, Johanna von Koczian und Gregor Bloéb.