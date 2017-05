Drei Schwestern treffen sich mit ihrem Bruder, Partnern und Freunden in ihrem Feriendomizil. Irina, die Jüngste, will ihren Geburtstag feiern. Der Wunsch nach Harmonie ist groß, die Chancen darauf gering. Regisseur Simon Stone schuf eine zeitgenössische Version von Tschechows Klassiker "Drei Schwestern". Wie in einer Fernsehserie wechselt die Inszenierung nahtlos von einer Szene zur nächsten.