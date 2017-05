Nach dem Sturz in eine Felsspalte kann sich Annie Sterzinger an nichts mehr erinnern. War sie mit Paul, dem Mann ihrer Schwester Sophie, liiert und waren sie zu einer Tauchexkursion unterwegs? Und was weiß ihr Mann darüber? Ein paar Goldmünzen und ein Buch deuten darauf hin, dass sie auf der Suche nach einem Goldschatz waren, der zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Gegend verschwunden ist.