Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:50 - 07:00 Uhr | Animationsserie Infos

Die Erwachsenen sind aufs Festland gefahren und nur Jack bleibt bei den Kindern im Dorf. Eine perfekte Gelegenheit, um eine Party in der Galeone zu veranstalten, findet Auru. So lädt Auru alle jungen Leute des Dorfes zu Yann ein. Nach anfänglichem Zögern findet Yann die Idee gut, denn bei der Party könnte er Timeti näher kommen. Doch die Party läuft aus dem Ruder und Yann hat alle Hände voll zu tun, ein völliges Chaos zu verhindern. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Sturmfrei Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi