Dr. Nikki Riley gehen Tiere über alles, darum lässt sie mehrere Pythons, die sie aus ihrer Gefangenschaft befreit hat, in den verschlungenen Wasserwegen Floridas frei. Parkaufseherin Terry will nicht zusehen, wie sich die Schlangen durch die Everglades fressen und setzt mit Drogen vollgepumpte Krokodile auf die Pythons an.