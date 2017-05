Weil Clara für den Fashion Award zu viele Dinge gleichzeitig erledigen muss, überlegt sie, ihre Teilnahme abzusagen. Adrian schlägt ihr vor, die Choreographie in der Lobby mit Williams Hilfe zu planen. Als William zusagt, nimmt Clara einen neuen Anlauf und arbeitet die Nacht durch. Die Brüder kommen sich wieder näher und die Modenschau wird ein Erfolg. David ist so wütend über die Lebenslüge seiner Mutter, dass er handgreiflich werden will. Beatrice flieht und behauptet vor Friedrich, dass David lügt und den Verstand verliert. David vertraut sich Desirée an, die völlig entsetzt ist, dass ihre Mutter Davids Vater ermordet hat. Beide beschließen, Beatrice zur Rechenschaft zu ziehen, indem sie den Fall neu aufrollen und Anwälte und Detektive einschalten. Doch da ihnen das Geld dazu fehlt, verhandelt Desirée die Annullierung ihrer Ehe neu und geht zum Familienrichter. Sie bittet David, Friedrich und Beatrice vorzuspielen, dass seine Erinnerungen Hirngespinste waren, um Beatrice in Sicherheit zu wiegen. Als William herausfindet, dass Ella das Gedicht geschrieben hat, neckt er sie damit. Doch kurz darauf entschuldigt er sich bei der gekränkten Ella. Natascha ist sauer, dass ihr wegen des Fashion Awards der Urlaub verweigert wird. Um an der Bar wenigstens ihre Autobiografie unters Volk bringen zu können, muss sie Charlotte belügen.