Helga hat ein Date, und zwar mit ihrem ewigen Rosenkavalier Wilhelm Lösch. Nach einer feuchtfröhlichen Weinprobe im Akropolis scheint Helga wieder Feuer gefangen zu haben. Sie nimmt Lösch mit in ihre Wohnung. Bei seinem Rachefeldzug in der Lindenstraße schreckt Robert auch vor einem Einbruch nicht zurück. Er dringt in die Wohnung von Iffi und Momo ein. Als Momo unerwartet nach Hause kommt, wird die Situation brenzlig. Traurige Angelina: Sie bekommt ihre Periode und damit die Gewissheit, nicht schwanger zu sein. Die künstliche Befruchtung ist fehlgeschlagen. Was Angelina nicht ahnt, ihr Liebhaber Nico ist daran nicht unschuldig.