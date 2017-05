Verliebt in Amsterdam Heute | ONE | 08:30 - 10:00 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Inhalt Der Anwalt Max hat sich in Amsterdam in Sophie verliebt, als seine Eltern zu Besuch kommen. Sie wollen Max nach Hause holen, wo er den väterlichen Betrieb leiten und die Nachbarstochter heiraten soll. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2017 Regie: Florian Froschmayer FSK: 6 Schauspieler: Max Baumann Vladimir Burlakov Sophie de Jong Bracha van Doesburgh Dorothea Baumann Rita Russek Herbert Baumann Hans Joachim Heist Johan de Jong Reinout Bussemaker Willem van Dijk Raymond Thiry