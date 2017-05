Die Detectives Riggs und Murtaugh bekommen es diesmal mit zwei Mordfällen zu tun, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch eine Verbindung haben. Bis sich diese Zusammenhänge im Lauf der Ermittlungen herauskristallisieren, vergeht allerdings ein bisschen Zeit. Der in einem Hotelzimmer an einer Überdosis Heroin verstorbene Börsenmakler und die tote Altenpflegerin sind nämlich in dieselbe Kirche und bei demselben Priester zur Beichte gegangen...