In neuneinhalb Minuten bringen verschiedene Reporter Themen aus Gesellschaft und Politik auf den Punkt und suchen nachvollziehbare Antworten auf Kinderfragen. Am Ende entscheiden die Kinder selbst, welche Haltung sie zu einem Thema haben. Für den Einsatz im Unterricht bietet Planet Schule eine attraktive Themenauswahl der beliebten Sendung. Ab in die Tonne und weg ist der Müll! Wir produzieren jeden Tag gigantische Müllberge, die zu einem großen Teil verbrannt werden. In der Müllverbrennungsanlage bleibt davon nicht viel mehr übrig als etwas Asche. Wäre es nicht besser, wenn aus unserem Müll wieder neue Produkte entstehen könnten? Das versucht ein Teppichhersteller, den Siham besucht. Er hat eine Art "unsterblichen" Teppich erfunden. Wie der aussieht? Wie man aus Müll Strom machen kann? Und wie eine Welt ohne Müll möglich werden kann? Das erfahrt ihr heute bei neuneinhalb. - Aus Alt mach Neu! - So viel Abfall muss nicht sein