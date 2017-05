Mama erhält die freudige Nachricht, dass sie als Autorin an der Krimifernsehserie "Montagsmord" mitarbeiten kann. Ein Angebot, das Mama schmeichelt und das sie unter allen Umständen annehmen will. Nur: Ihr fällt nichts ein! Das lässt keinen in der Familie Voss ruhen. Jeder wird aktiv, um Mama passende Anregungen zu liefern. Schließlich liefert Nachbar Wawczinek den entscheidenden Auslöser.