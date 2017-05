Im Dutzend billiger 2 08. Mai | Super RTL | 20:15 - 22:00 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Fußballtrainer Tom Baker und seine Gattin Kate sind stolz auf ihre zwölf Kinder, auch wenn diese immer wieder für Chaos sorgen. Bevor die ersten das Nest verlassen, will Tom noch einmal mit allen zusammen verreisen. Doch das Urlaubsglück ist bedroht, denn ausgerechnet Toms Erzfeind Jimmy will sich mit seiner Familie ebenfalls am Lake Winnetka erholen. Original-Titel: Cheaper by the Dozen 2 Laufzeit: 105 Minuten Genre: Komödie, USA, CDN 2005 Regie: Adam Shankman Schauspieler: Tom "Dad" Baker Steve Martin Kate "Mom" Baker Bonnie Hunt Nora Baker-McNulty Piper Perabo Jimmy Murtaugh Eugene Levy Charlie Baker Tom Welling Lorraine Baker Hilary Duff